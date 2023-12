Reunião do Sebrae nos Emirados Árabes projeta a COP 30 em Belém

O presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, e a chefe da equipe de engajamento de setor privado do escritório especial de mudanças climáticas dos Emirados Árabes Unidos para a COP 28, Hanan Sakr, se reuniram nesta sexta-feira (1º) para articular estratégias em preparação dos pequenos negócios paraenses para a COP 30, que ocorrerá em 2025, em Belém. O encontro ocorreu nas Instalações da Expo City, em Dubai, durante a COP 28.

“Foi muito importante esse encontro para conhecer um pouco da organização da COP deste ano e levar experiências para a conferência no Pará”, destacou Rubens Magno. Técnicos do Sebrae também participaram da reunião.

Essa foi a primeira de uma série de atividades que a comitiva do Pará irá participar na COP 28, que ocorre em Dubai, até o próximo dia 12 de dezembro, que inclui reuniões, painéis, visitas técnicas e eventos para tratar da COP 30.