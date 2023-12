Pará lança plano de recuperação de florestas na COP 28

O Governo do Pará lançou, neste sábado (2), na 28ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 28, em Dubai, o Plano de Recuperação da Vegetação Nativa do Estado do Pará. No anúncio, o governador Helder Barbalho explicou que a meta é restaurar 5,6 milhões de hectares de áreas degradadas até 2030.

“A intenção é que nós possamos recuperar áreas degradadas do Estado, com uma meta ambiciosa de 5,6 milhões de hectares até 2030, envolvendo áreas públicas e privadas, com financiamento e apoiamento, seja no pagamento por serviços ambientais ao agricultor da agricultura familiar ou na mobilização para a recomposição, com oferta de financiamento e de mudas e apoiamento técnico”, destacou Barbalho.

De acordo com o chefe do Executivo paraense, isso vai garantir a monetização da floresta. “Com essa recuperação de áreas, vamos transformar restaurar numa nova modalidade de economia voltada à preservação, fazendo com que efetivamente esse seja um novo viés que gere oportunidade de renda àqueles que atuam nas áreas de floresta a serem recuperadas, e consequentemente [promovendo] desenvolvimento com sustentabilidade”, afirmou. “Floresta viva, floresta em pé, gera captura de carbono e consequente monetização destas áreas”, completou.

“Vamos pagar ao produtor por preservar a floresta: quanto mais ele preservar, mais vai ter. Ele vai ganhar mais pelo hectare produzindo do que degradando. A ideia é colocar o Estado do Pará no horizonte que consorcia a necessidade de nós combatermos a ilegalidade, frear o desmatamento e, acima de tudo, ele aponta para a transição do modelo do Estado”, destacou Helder Barbalho.

O Plano de Recuperação da Vegetação Nativa é uma das principais ferramentas para atingir as metas climáticas do Estado, por meio da redução das emissões líquidas através do sequestro de Gases de Efeito Estufa (GEE). É um complemento à primeira estratégia adotada, o combate ao desmatamento. O documento foi construído coletivamente, com a participação de mais de 40 membros, entre órgãos públicos, instituições de pesquisa, setor privado, povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais e terceiro setor.

Financiamento

O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, esteve presente no lançamento do plano e garantiu que já há financiamento para sua execução, por meio de uma iniciativa que contempla também os outros estados amazônicos.

“O BNDES está lançando um plano para toda a região amazônica, não apenas para o Pará. O projeto específico do Pará é bastante ambicioso. Nós estamos anunciando um programa de R$ 450 milhões para o reflorestamento da Amazônia. É um dinheiro não reembolsável no Fundo Amazônia, veio da solidariedade internacional. E mais R$ 550 milhões de crédito a juros de 1% paro setor empresarial”, anunciou.

O gestor explicou que os R$ 450 milhões já estão disponíveis, com edital aberto para comunidades. Já para os R$ 550 milhões, que serão destinados a empresas, ainda será lançado um edital.

“Isso gera muito emprego, o viveiro, o plantio, e as comunidades têm um papel especialmente na floresta produtiva, porque esse reflorestamento pode produzir mais açaí, mais cupuaçu, mais castanha-do-pará, inclusive madeira de lei, mais cacau. Estamos aqui dando uma lição para o mundo. A solução mais rápida para a gente combater o aquecimento global é plantar árvores na Amazônia. O BNDES tem sido um parceiro muito forte na construção da COP 30 e agora está dando respaldo a todos os governadores que tomarem a mesma iniciativa [que o Estado do Pará]. Vamos plantar árvores, restaurar florestas, preservar esse bioma e contribuir decididamente para enfrentar a crise climática”, enfatizou.