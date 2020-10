Cenas fortes: vídeo mostra homem em situação de rua sendo queimado

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tenta identificar o autor do atentando contra a vida de um homem em situação de rua. A vítima a foi incendiada e teve 35% do corpo queimado, em Taguatinga, na madrugada desta sexta-feira, 23. Imagens de câmera de segurança auxiliam na busca pelo criminoso.

As cenas são fortes.

O ataque ocorreu por volta das 5h30. Nas imagens é possível ver uma pessoa caminhando na calçada onde, mais á frente, estava Reginaldo dos Santos Nunes, de 42 anos. O criminoso, de capuz, carrega uma bolsa. A ação de jogar combustível na vítima está fora do enquadramento do vídeo. Mas em segundos, a vítima aparece em chamas, correndo e se debatendo.

Queimaduras

Reginaldo tentou apagar as chamas rolando no chão e em uma poça de lama. Ele sofreu queimaduras de 1º e 2º graus no rosto, no tórax e nos braços.

A vítima foi socorrida por militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). Reginaldo estava muito ferido. Foi encaminhado para o hospital, que não deu detalhes sobre o estado de saúde dele.

No momento da tentativa de homicídio, a vítima estava dormindo e não teve tempo de identificar o autor do crime.