Veja como ganhar R$ 5 mil com apenas R$ 100

É comum que cédulas e moedas antigas tenham um valor alto para colecionadores e demais apreciadores de artigos raros. Dessa vez, notas de R$ 100 pode valer até R$ 5 mil, segundo estudiosos da comunidade numismática, ciência que estuda moedas e medalhas.

A cédula em questão é a da primeira família do Real, com impressão no ano de 1994, quando as cédulas passaram a circular no país. Ao todo, são cinco versões dessa nota, que variam de acordo com as assinaturas indicadas, que são do ministro da Fazenda, do presidente da República e do presidente do Banco Central da época.

Notas de modelo "flor de estampa", ou seja, cédulas com qualidade máxima e sem nenhuma avaria, podem garantir esse valor ao proprietário.

Para identificar a nota, é preciso se atentar aos detalhes. A numeração da cédula é o que indicará se é ou não a "nota valiosa", mais precisamente, os quatro primeiros números dispostos na parte inferior direita da cédula.

André Rigue, especialista de numismática, afirma que notas da série 1199 até 1201 são muito valiosas. "Elas tiveram uma tiragem muito baixa, por isso, seu valor de revenda para colecionadores é tão alto", explica. Mas, o especialista atenta que qualquer nota dessa primeira família pode valer muito.

Outras cédulas podem valer mais dinheiro do que o poder de compra

Além das cédulas indicadas, as moedas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro de 2016 também são consideradas raras e podem valer até R$ 300, se for no caso de uma moeda de R$ 1.

As notas de R$ 50 que possuem a frase "Deus seja louvado" podem custar de R$ 3,5 mil a R$ 4mil se estiver bem conservada.

Outra nota muito procurada é a de R$ 10 que por possuírem um asterisco em sua numeração, podem valer até R$ 4 mil. Isso porque o asterisco representa um algarismo a mais dos que são comumente impressos nas cédulas.

Erros de impressão também podem valer dinheiro, como o caso da moeda de 50 centavos que foi emitida como sendo 5 centavos e, hoje, pode valer R$ 1,8 mil.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com