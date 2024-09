Casal tenta registrar filho com nome Piiê, o primeiro faraó negro do Egito, mas é impedido; entenda

Catarina e Danillo Prímola enfrentam dificuldades ao registrar o filho, nascido em 31 de agosto desse ano. O problema está no nome escolhido para a criança que não foi aceito pelo cartório e pela Justiça. A situação acontecem Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

VEJA MAIS

O casal deseja que o filho se chame Piiê, nome do primeiro faraó negro do Egito. No cartório, o nome não foi aceito devido à grafia. Já na Justiça, a juíza responsável pelo caso também negou a autorização, alegando que o menino sofreria bullying devido à semelhança do nome com o passo de ballet “plié”.

Com 12 dias de nascido, o bebê permanece sem certidão de nascimento. “Tem as vacinas que ele tem que tomar, teste do pezinho, tudo isso a gente precisa da documentação dele pronta. É importante pra ele saber também que nossa herança é de reis e rainhas africanas, que ele vem desse povo”, disse Catarina.

Danillo, coreógrafo da Escola de Samba Acadêmicos de Venda Nova, explica que a ideia do nome veio em um enredo de carnaval. O casal se conheceu em 2023 e ouviu falar a respeito do faraó. “Fomos pesquisar como que era e a gente encontrou a história do Piiê, que foi um guerreiro núbio que lutou e conquistou o Egito e se tornou o primeiro faraó negro”, falou.

Em nota, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) alegou que a Lei Nº 6.015/1973 afirma que “o oficial de registro civil não registrará prenomes suscetíveis de expor ao ridículo seus portadores, observado que, quando os genitores não se conformarem com a recusa do Oficial, este submeterá por escrito o caso à decisão do juiz competente, independente da cobrança de quaisquer emolumentos.” O órgão declarou que, na documentação, os pais não apresentaram relações entre o faraó e as questões histórico-culturais valorizadas por eles.

Quem foi Piiê?

Piiê, ou Piye, foi filho do rei núbio Kashta, que tentou dominar o Egito. Após sua morte, a missão de conquistar o local passou para o herdeiro da Núbia. Acreditava-se que ele era apoiado por Amon, deus responsável pela criação do mundo. Ao fim de muitas guerras e vitórias, Piiê conquistou terras do norte sudanês ao Mediterrâneo, se tornando o primeiro faraó negro da história.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)