Casal que viralizou por não convidar parentes para o casamento segue recebendo reclamações

O casal Lara Cristina e Miguel Henrique foram ao programa Encontro com Patrícia Poeta, na Rede Globo, nesta quinta-feira (15) e falaram sobre a repercussão do vídeo com os áudios dos familiares chateados por não serem convidados para o casamento em Goiânia (GO).

Segundo Lara, eles continuam recebendo reclamações dos parentes. “A gente se casou agora, no sábado, dia 10, e deixamos de convidar amigos do Miguel e parentes que a gente considera, mas que não tem convívio de ficar frequentando muito a casa um do outro. Porque o casamento é algo do casal, tem que ter pessoas que ambos se sintam confortáveis e que compartilhem do momento com a agente. Foi isso que a gente queria para o nosso casamento”, contou.

O casal ainda explicou como reagiu ao ver que o vídeo com os áudios viralizados: “No domingo, passamos o dia fora. No fim do dia, ouvi os áudios e comecei a rir. Decidi postar, achando que não ia dar em nada. No dia seguinte, acordei e vi que já tinha quase 1 milhão de visualizações. Foi um caos, uma loucura”, lembrou Lara.

Eles também comentaram que os parentes que ficaram de fora da festa continuam sentidos.

“Ontem recebi vários áudios bem chatos de escutar, bloqueei a pessoa e mesmo assim ela mandou mais. Aí entendemos porque não fomos convidados, e foi ótimo assim”, destacaram os noivos.



Durante a entrevista, eles incentivaram outros casais a não convidarem pessoas por educação: “Se você tem esse receio, só façam. Chamem quem realmente desejam e faz sentido estar presente, porque é maravilhoso. Uma das melhores sensações da vida”, concluiu a esposa de Miguel.