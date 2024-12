Casal pede informação em delegacia e é preso por homicídio

Um homem e uma mulher, de 41 e 32 anos, respectivamente, foram presos por homicídio ao irem até uma delegacia para tirar dúvidas. O casal decidiu ir ao local ao desconfiar que havia algum registro no sistema contra a dupla e teve certeza quando policiais acharam um mandado de prisão. O caso aconteceu nessa segunda-feira (2) em Piúma, no Espírito Santo.

VEJA MAIS

Leoni dos Santos e Priscila de Oliveira Marcilio são suspeitos de assassinato. A vítima seria Gilson dos Santos Carriço, pedreiro de 57 anos morto no dia 29 de novembro desse ano. O casal confessou o crime e indicou onde estava a arma usada para matar o homem — uma faca.

“Os suspeitos foram presos por homicídio qualificado, em que não houve possibilidade de defesa da vítima. Eles alegaram que a suspeita foi assediada pela vítima um dia antes do crime”, disse o delegado Vitor Alano, titular da Delegacia de Polícia de Piúma. Em relato, a suspeita contou ao companheiro a situação, o que o deixou furioso. O suspeito teria matado a vítima com golpes de faca.

Uma câmera de segurança registrou o momento que Leoni e Priscila correm com a arma do crime após o assassinato, em direção ao bairro Niterói. Gilson foi morto no bairro Lagoa Azul. “A arma do crime foi encontrada, apreendida e será encaminhada à perícia”, afirmou o delegado. Os suspeitos foram levados ao sistema prisional, onde estão à disposição da Justiça.