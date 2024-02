'Casal Maloka' inaugura salão de beleza um mês após viralizar mostrando vida das ruas

O "Casal Maloka", que teve sua vida completamente transformada após se tornar viral nas redes sociais mostrando o dia a dia de quem vive nas ruas, comemorou mais uma conquista esta semana. Gabrielly Miguel e Douglas Martins inauguraram o próprio salão de beleza.

A nova vitória veio aproximadamente um mês depois de conseguirem alugar uma casa com a ajuda de seus seguidores. O casal viveu junto nas ruas por aproximadamente dois anos e conquistou milhões de seguidores após viralizar com um vídeo gravado a partir de um celular emprestado.

Conhecidos como o casal "Maloka", Gabrielly e Douglas passaram por uma transformação estética, incluindo a correção dental com lentes e um maior cuidado pessoal, tudo graças ao engajamento e interação com seus seguidores.

Em uma entrevista ao portal G1, eles compartilharam sua jornada, desde os tempos em que estavam em situação de rua até a abertura do novo salão de beleza, considerado por eles uma grande conquista.

"Estamos muito gratos e felizes", afirmou o casal sobre a mudança em suas vidas, ressaltando que também receberam ajuda de um influenciador que ofereceu apoio com a mobília para a nova casa.

Mais uma vez, foi graças a uma campanha de arrecadação entre seus seguidores que tudo se tornou possível. Inicialmente, eles pretendiam adquirir móveis para a casa alugada, porém, um influenciador se responsabilizou pela compra dos móveis, permitindo que eles utilizassem o dinheiro arrecadado para investir no salão de beleza.

"Ele entrou em contato e perguntou do que precisávamos [para a casa]. Pedi para que fosse até uma loja e passasse o valor. Compramos tudo, ele fez o pagamento e as coisas chegaram aqui. Então, investimos o que tínhamos no salão", explicou Gabrielly.