Casal famoso por mostrar como é a vida morando nas ruas ganha transformação no visual

O casal Gabrielly Miguel, mulher trans de 25 anos, e o marido dela, Douglas Martins, de 33, ganharam uma transformação no visual e celebraram a novidade com os seguidores. Conhecidos como ‘Casal Maloka’, eles viralizaram este ano na web mostrando o dia a dia em situação de rua, em São Paulo (SP). Nesta semana, os dois tiveram uma mudança na autoestima, após ganharem um tratamento odontológico completo. Gabrielly e Douglas compartilharam no Instagram como foi o processo para a restauração do sorriso.

Gabrielly é cabeleireira e Douglas, entregador de aplicativo. Atualmente eles moram em uma casa alugada em Santos, mas antes disso viveram cerca de dois anos na rua. A vida do ‘casal maloka’ mudou completamente nos primeiros dias de 2024, quando eles usaram um celular emprestado de um amigo e criaram um perfil sobre a rotina de quem 'mora' em uma barraca.

A mudança no sorriso foi um presente de seguidores, que são donos de uma clínica em São Paulo. Os ‘ex-moradores de rua', como se autointitulam nas redes sociais, ganharam o tratamento odontológico após entraram em contato com eles oferecendo a mudança. Gabrielly e Douglas passaram cerca de cinco dias hospedados na chácara dos proprietários da unidade de saúde.

Os dois passaram por vários procedimentos, como extrair os dentes “condenados”, colocaram implantes para substituir os dentes perdidos, limpeza e recuperação após cáries, além de prótese de carga imediata e lentes para recuperação estética. Eles fizeram questão de mostrar tudo aos seguidores no Instagram.

Como tudo começou

Gabrielly é natural de São José dos Campos (SP) e Douglas de São Lourenço (MG). O casal está junto há seis anos e mora nas ruas há aproximadamente sete. A ideia de mostrar a realidade vivida por eles nas redes sociais ocorreu após a indicação de um casal de amigos, que também cresceu na web mostrando a própria realidade.

Eles iniciaram a mudança de vida a partir da ajuda de um amigo, que emprestou uma bicicleta para Douglas trabalhar como entregador e também emprestou o celular a eles. As primeiras publicações foram feitas ainda no início deste mês de janeiro e já viralizaram de imediato.