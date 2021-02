Casal é preso após matar idosa de 64 anos para ficar com seu imóvel

Um casal foi preso acusado de matar uma idosa de 64 anos para ficar com o imóvel da vítima. Os dois teriam feito "amizade" com Cecília Raider, que teve o corpo carbonizado pela dupla. Os restos mortais foram encontrados dois dias depois do crime, cometido em 2016 em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro.

Acusados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, os suspeitos foram localizados nesta quarta-feira (10), por policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Contra ambos havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Capital.

Segundo as investigações, o casal teria se aproximado da vítima, feito amizade e adquirido sua confiança para, posteriormente, matar a idosa e ficar com o imóvel dela. Na ocasião, a dupla afirmou que havia comprado o imóvel da vítima que, segundo os criminosos, teria desaparecido com o "dinheiro da venda".

De acordo com a Polícia Civil, a idosa desapareceu em maio de 2016 e foi vista pela última vez na companhia do casal preso. Investigações da DDPA e diligências feitas encontraram o corpo carbonizado da vítima dentro de um veículo em Campo Grande no dia 25 de maio de 2016.

Durante as investigações, a DDPA fez o confronto do perfil genético do cadáver com o da filha da vítima, além de se certificar que o corpo possuía a mesma prótese dentária da idosa morta.