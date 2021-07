Casal é preso após fazer sexo na frente de crianças em motel

Um homem e uma mulher foram presos na última quinta-feira (8), após fazerem sexo na frente de duas crianças, dentro de um motel, em Jaraguá do Sul (SC). O casal estava sob o efeito de drogas e admitiu o crime. Uma das crianças teria ingerido a droga e precisou ser levada para o hospital. As informações são do portal NSC Total.

Os bombeiros acionaram uma guarnição da Central Regional de Emergência (CRE) para prestar atendimento a uma criança que estava em um motel. Ela foi levada ao hospital.

No motel, os oficiais encontraram um homem de 22 anos, que desobedeceu a ordem da abordagem e se trancou no quarto. Os agentes arrombaram a porta e o homem, aparentando estar sob o efeito de drogas, admitiu que ele e a parceira estavam fazendo sexo na frente das crianças.

Dentro do quarto, os oficiais encontraram maconha, um pacote com resquícios de cocaína em um celular e um chaveiro, além de manchas de sangue na cama e em toalhas.

Durante a abordagem, outra guarnição se dirigiu até o hospital, onde descobriram que duas crianças assistiram ao ato sexual: uma de 2 anos e outra de 4. A mãe dos menores, uma mulher de 21 anos que também estava sob o efeito de drogas, alegou à CRE que seu filho mais novo passou mal após a ingestão das drogas. Ela confirmou que estava fazendo sexo em frente aos filhos.

O casal foi indiciado por expor as crianças a qualquer tipo de conteúdo sexual explícito, porte de drogas e desobediência. O Conselho Tutelar foi acionado para cuidar das crianças. A mais nova permaneceu no hospital.