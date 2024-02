Casal é carbonizado em acidente na BR-282, em Santa Catarina

Um casal foi carbonizado após a colisão entre dois veículos, na madrugada deste domingo (4), na BR-282, em Bom Retiro, na região serrana de Santa Catarina (SC) . Além deles, uma terceira morte também foi confirmada. Até o momento não há informações sobre a causa do acidente.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu por volta das 2h no km 130 da rodovia. A colisão envolveu dois carros que transitavam pela via. Com o impacto da batida, um dos veículos pegou o fogo.

Ainda conforme os bombeiros, quando a equipe chegou ao local o motorista de um dos veículos já estava sem vida. A vítima não foi identificada.

Já no outro carro, que estava em chamas, foi encontrado dois corpos carbonizados. As vítimas são uma mulher, que estava no banco do carona, e o motorista, que estava com parte do corpo no porta-malas. A suspeita dos bombeiros é de que ele tentou sair do automóvel durante o incêndio. Ambos também não foram identificados.