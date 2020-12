Casal é assassinado em saída de cassino com 75 tiros de fuzil e pistola

Na madrugada deste domingo (13), um casal foi assassinado na saída de um Cassino em Ponta Porã, no sul de Mato Grosso do Sul, fronteira do Brasil com o Paraguai. Wellington Bruno Alves de 27 anos e Daiane Dias Constanci de 26 anos, morreram no local antes mesmo de o socorro chegar.

A região sofre com conflitos pelo domínio de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido cometido por mais de um suspeito. A perícia contabilizou mais de 75 tiros contra as vítimas. Foram encontradas 11 cápsulas de pistola 9 milímetros e outras 64 de fuzis de diferentes calibres.

Ainda de acordo com a Polícia, dentro do carro foi encontrado um valor de aproximadamente R$10 mil e US $26, além de celulares e jóias do casal.

Após o crime, os suspeitos fugiram e ainda estão foragidos. O caso foi registrado como duplo homicídio simples na Primeira Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.