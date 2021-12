Casal de idosos que se conheceu em abrigo, se casa e comove a web

Um casal de idosos emocionou a web depois que a cerimônia de casamento deles viralizou nas redes sociais. Isso porque os noivos, de 74 e 79 anos, se conheceram em um lar de idosos de Rio de Sul, em Santa Catarina e, apaixonados, resolveram começar a namorar e casar. As informações são do Universa Uol.

Tudo começou no início deste ano, quando Laurene Laurentina, 74, chegou ao abrigo. Dias depois, José Laurentino, 80, também foi morar no local. Os dois logo começaram a se conhecer melhor e, meses depois, veio um pedido de namoro que logo virou de casamento.

"Me encantei por ele e ele por mim", conta Laurene Laurentina, que disse que não pensava em se casar até conhecer José. "Ele me deu muito carinho. Foi um amor que nunca que esperei na minha vida", declarou a noiva, que nunca havia se casado.

Todos do asilo se mobilizaram para que a festa saísse do papel: funcionários, idosos, administração e diretoria ajudaram em tudo. Os padrinhos, que são os funcionários do lar, compraram presentes como cama, colchão e outros objetos para que os dois pudessem montar o próprio quarto no estilo de um "mini apartamento". Os doces, salgadinhos e bolo também foram preparados por eles. A festa também teve o apoio da família, que contratou músicos.