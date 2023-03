Carros são engolidos por buraco em desabamento de teto de shopping

Uma câmera de segurança conseguiu registrar o momento em que parte do estacionamento cede e carros são engolidos por um buraco no teto do Osasco Plaza Shopping, na região metropolitana de São Paulo (SP). O acidente aconteceu nesta quarta-feira (8). Os automóveis caíram no pavimento inferior, próximo à praça de alimentação, o que gerou estilhaços e o rompimento de tubulação de água.

Nas imagens, é possível perceber o momento em que o chão vai criando rachaduras, até ceder por completo. Não houve feridos.

VEJA MAIS

Tajetória de acidentes

Essa não é a primeira vez que ocorreram acidentes no local. O shopping foi inaugurado em abril de 1995, pela B7 Participações, com administração própria. Antes de um ano, em 11 junho de 1996, véspera do Dia dos Namorados, um vazamento de gás provocou uma explossão. Foram 42 mortos e 472 feridos.

Na época, cinco pessoas foram condenadas. Em 2005, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) absolveu o administrador e o proprietário.