Carro usado por comitiva presidencial no G20 é roubado no Rio de Janeiro

Três criminosos roubaram um carro que prestava serviço para o G20 no último sábado (16), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. As forças de segurança ainda não recuperaram o veículo.

O Rio de Janeiro sedia o encontro internacional entre segunda (18) e terça-feira (19) e deve receber os chefes de Estado das maiores economias do mundo.

Segundo informações da Polícia Civil, o motorista do carro voltava para casa quando foi abordado pelos bandidos. Ele foi roubado depois de um dia de trabalho, atendendo uma delegação presente no encontro.

O carro roubado era um Toyota Corolla de cor branca, modelo 2022, com placa de São Paulo. O crime ocorreu por volta das 20h, na rua Ex-Combatente, próximo ao posto de saúde Coelhão, em Coelho da Rocha.

De acordo com o motorista, três bandidos chegaram em um Peugeot 208, o abordaram e levaram o carro que tinha sido utilizado em apoio ao G20. O motorista já havia encerrado seu expediente e voltava para casa no momento do crime.

A assessoria da Presidência da República informou que o veículo “estava apoiando a equipe presidencial, era particular e o motorista já havia encerrado sua atividade do dia”.