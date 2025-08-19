Carro se parte ao meio após bater em poste; motorista e passageiro saem andando
Acidente ocorreu em via recapeada recentemente; ocupantes tiveram ferimentos leves
Um carro se partiu ao meio após colidir com um poste na madrugada deste sábado (16) em Suzano, na Grande São Paulo. Um vídeo registrado no local mostra o momento em que o veículo desce a rua Benjamim Constant, perde o controle em uma curva próxima ao cruzamento com a rua XV de Novembro e atinge o poste em frente a uma farmácia.
Nas imagens, é possível ver que a frente do carro ficou próxima ao poste, enquanto a parte onde estavam o motorista e o passageiro parou em frente ao estacionamento da drogaria. Após alguns segundos, o passageiro sai do veículo, seguido pelo condutor, que permanece deitado na calçada por alguns instantes. Outras pessoas que chegam ao local se aproximam do carro em seguida.
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e informaram que o veículo transitava em alta velocidade. O motorista e o passageiro tiveram apenas ferimentos leves.
A Prefeitura de Suzano informou que o acidente ocorreu por volta das 5h e que, após a remoção do veículo pelo guincho, a via foi limpa para retirada de fluidos automotivos. Segundo o órgão, a rua Benjamim Constant foi recapeada há menos de três anos e possui boa sinalização.
*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia
