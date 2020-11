Carro funerário deixa corpo cair e caixão é ‘esquecido’ na rua

Edna Souza tomou um susto na última segunda-feira (9), ao se deparar com um caixão "esquecido", na rua Carlos Varela, no município de Cruzeiro, interior de São Paulo.

A mulher acompanhou o momento em que uma agência funerária voltou para recuperar o objeto. De acordo com a moradora, os agentes só perceberam que o corpo tinha caído ao chegarem no velório e se depararem com o carro vazio.

"Eu estava descendo a rua quando o carro da funerária passou por mim. E achei estranho, porque essa funerária não é de Cruzeiro. Depois [que o caixão caiu], um senhor subiu até lá e verificou que tinha um corpo", disse Edna em entrevista ao Portal UOL.

Ela contou que o erro da funerária foi passar pela rua íngreme em alta velocidade, e que daria para fazer o mesmo caminho sem passar por aquela rua para chegar até o velório, que fica a pouco mais de 1 km de distância.

A moradora contou que ligou para a polícia e, depois de 15 minutos, viu o mesmo carro funerário voltando em alta velocidade ao local. "Estava correndo tanto que quase acertou o caixão. A polícia chegou, eu avisei e eles pararam para pegar o corpo."

"Pelo tempo que demorou para [os agentes funerários] voltarem, eles só se deram conta [da falta do corpo] quando chegaram ao velório. Quando fui embora, eu passei na frente do cemitério e vi uma família lá”, disse.

"Tem muita gente me criticando. Mas se fosse comigo, se fosse a minha mãe, eu ia ficar muito triste com a falta de respeito", revelou ter compartilhado o vídeo do que houve nas redes sociais.



