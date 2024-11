Carro de luxo causa engavetamento de veículos em São Paulo

Um carro de luxo causou engavetamento de cinco veículos em São Paulo na manhã deste domingo (10/11). O motorista do SUV não parou no semáforo no bairro do Sacomã, na Zona Sul da capital.

Na imagem da câmera de segurança, os veículos estão parados, esperando a abertura do sinal. É neste momento que um SUV branca atinge quatro carros e uma moto por trás. O acidente atira o motociclista para a faixa de pedestres.

Segundo a Polícia Militar, uma pessoa foi encaminhada ao pronto socorro. Os agentes ainda não informaram se foi realizado exame de bafômetro no motorista que causou a colisão.