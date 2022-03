Cãozinho entalado em roda de carro é salvo por militares com uso de detergente

Um cachorrinho, que ficou com a cabeça entalada em uma roda de carro, foi salvo por militares do Corpo de Bombeiros, no domingo (27), em Araguari, Minas Gerais. Para ajudar o cãozinho, os bombeiros tiveram que usar detergente, e assim, fazer com que a roda deslizasse pela cabeça do animal. Apesar do susto, o pet está bem e não teve ferimentos.

Tudo começou quando os tutores perceberam que o bichinho teria ficado com a cabeça entalada na peça do carro. Imediatamente, o casal retirou a roda com o cãozinho e levou até o quartel dos bombeiros para pedir ajuda.

Quem atendeu ao pedido de socorro e teve que lidar com a situação inusitada - e ao mesmo tempo desesperadora - foi o Sargento Terra. De acordo com a Sargento Adriana, os militares "lambuzaram o cachorro [com detergente], mas conseguiram tirar”. A reação do bichinho após o susto foi a melhor e está viralizando na web. Confira:

O cãozinho conseguiu ser salvo pelos bombeiros, mas ficou todo sujo com detergente (Reprodução/ Redes sociais)

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)