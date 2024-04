Cantora sertaneja morre após capotar o carro em Bady Bassit no interior de SP

A cantora sertaneja Lígia Fernanda Gonçalves, de 34 anos, mais conhecida como Nanda Ferraz, morreu após capotar o carro, na tarde do domingo (14), na rodovia Vicinal Luiz Carlos Brandolezi, em Bady Bassit, no interior de São Paulo, próximo de São José do Rio Preto.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil investiga a morte da artista. Em nota, a SSP informou que policiais militares foram acionados ao local do acidente, onde já encontraram o corpo da vítima para fora do veículo, sem vida.

A perícia foi requisitada para apurar os fatos e o Boletim de Ocorrência foi registrado como capotamento na Delegacia de Polícia de Cedral.

Amigos e familiares publicaram homenagens à cantora em suas redes sociais. “Tivemos o prazer de conhecer e cantar com você Nanda, pessoa tão alegre, parceira, cantora maravilhosa e super mãe, está sendo difícil receber a notícia que você se foi”, afirmou Bruna Bermudes.

Outras cantoras também prestaram homenagens a Nanda Ferraz nas redes sociais. O velório e o sepultamento ocorrem no cemitério São João Batista, em São José do Rio Preto.