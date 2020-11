Cantora gospel é agredida pelo marido em shopping e irmão denuncia; vídeo

O irmão da cantora gospel e modelo Quesia Feital denunciou, no domingo (22), as agressões sofridas por ela pelo marido Bruno Feital. Nas redes sociais, a esposa sempre posta fotos de momentos bons e alegres ao lado do suspeito, agradecendo a família que tem.

A denúncia foi feita pelo irmão, Juninho Black, que também é cantor gospel. Ele postou um vídeo, que já circulava na rede social, em que Quesia aparece com o braço torcido pelo marido e gritos de pessoas que a socorreram, no Américas Shopping Recreio RJ. Juninho Black diz que a irmã já vem sofrendo com violência doméstica há tempos.

“O AGRESSOR é o atual marido dela, brunofeitaloficial, que vem a agredindo há mais de um ano. Minha irmã vem sofrendo tortura psicológico, abuso emocional, agressões físicas e coação. Resolvi trazer a público o caso agora depois de perdoá-lo várias vezes. Ele a agrediu dessa vez em público e repercutiu através do Instagram @recreionosso e outros grupos”, afirmou.

“Família, não quero que minha irmã caia nas estatísticas de feminicídio. Tenho outros vídeos de agressões em público local e as autoridades ainda não colocaram esse animal na cadeia. A gente só acredita quando acontece dentro da nossa família, e infelizmente dessa vez está ocorrendo com minha irmã”, acrescentou.