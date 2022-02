Cantor morre após receber descarga elétrica de guitarra

Um cantor morreu após receber uma descarga elétrica de um dos instrumentos musicais durante uma passagem de som, em um piquete de São Borja, na Fronteira Oeste do RS, no último sábado (12). Os médicos do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu. As informações são do Diário de Pernambuco.

Luyan Lopes de Aguiar, de 24 anos, cantava no Grupo Pankda da Vaneira, que tinha show marcado no local. A banda relatou que o músico regulou a guitarra e chegou a tocar duas vezes. No entanto, na terceira tentativa, quando tocou nas cordas, gritou pedindo ajuda. A rede elétrica foi desligada rapidamente e um dos membros da banda tentou retirar o instrumento da mão dele, mas levou um choque.

A equipe dos Bombeiros e do Samu foram acionadas, mas o cantor não resistiu e faleceu ainda no local. As causas da morte devem ser confirmadas pela perícia. O local do acidente será vistoriado.

O conjunto já havia se apresentado no piquete em outras ocasiões. Natural de Itaqui, Luyan era membro do grupo musical há três anos e recentemente havia sido aprovado em concurso da Brigada Militar.

