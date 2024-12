Cantor de pagode morre em acidente com motorista embrigado; veja vídeo

O cantor de pagode Adalto Mello morreu, aos 39 anos, em um acidente de trânsito. Adalto estava de moto e foi atingido por um carro, conduzido por motorista embrigado, segundo a polícia. A colisão aconteceu na madrugada desse domingo (29), em São Vicente, São Paulo.

VEJA MAIS

O acidente foi registrado por câmeras de segurança. É possível ver Adalto de moto, com um carro em alta velocidade atrás. Em certo momento, o cantor é atingido pelo veículo. Assista abaixo.

O motorista do carro, um homem de 32 anos, não teve a identidade revelada. No local, a polícia realizou teste do bafômetro e apontou positivo, levando à prisão do condutor. O carro foi encontrado colidido contra uma árvore.

Adalto Mello teve a morte confirmada no local, conforme a polícia. O caso foi registrado na Delegacia de São Vicente como homicídio culposo — quando não há intenção de matar.