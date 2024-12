Cantada em padaria vira momento hilário com resposta inusitada: 'Teu c*'; vídeo

Um momento descontraído em uma padaria viralizou e já ultrapassou 2,4 milhões de visualizações. No vídeo, Anderson Cleiton arrisca uma cantada em Dona Maria, dizendo: “Nem todo sonho está na padaria, e o meu, por exemplo, está na minha frente”. A resposta inesperada e direta da senhora provocou gargalhadas imediatas e rapidamente conquistou a internet. O momento foi gravado em São Paulo do Potengi, no Rio Grande do Norte.

Entre os comentários que bombaram nas redes sociais, uma internauta escreveu: “Quanto mais vejo o vídeo, mais dou gargalhada”. Outra destacou: “Com essa frase, se encerra qualquer assunto, discussão e diálogo”. Ainda teve quem brincasse sobre a sinceridade da senhora: “Bem romântica, graças a Deus”.

O vídeo se tornou um exemplo de como situações simples e espontâneas podem capturar a atenção de milhões. A interação bem-humorada de Dona Maria ganhou espaço na rotina de quem busca um momento de diversão e boas risadas.