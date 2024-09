Candidata à vereadora, Léo Áquilla sofre tentativa de homicídio em São Paulo

Léo Áquilla, candidata a vereadora de São Paulo, denuncia que foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de quinta-feira (26/9), na Zona Norte. Segundo relatado à polícia, um motociclista fez vários disparos de arma de fogo contra o veículo em que Léo estava com um assessor, na Rodovia Presidente Dutra, no Parque Novo Mundo. No perfil nas redes sociais, a candidata contou que os disparos atingiram o carro, mas os ocupantes não foram feridos.

O caso foi denunciado no 73º Distrito Policial (DP), Jaçanã, mas a investigação será feita pelo 90º DP, Parque Novo Mundo. “Comunicamos a todos apoiadores, amigos e familiares que Léo Áquilla foi vítima de uma tentativa de homicídio esta noite. Os projéteis atingiram seu carro, mas ela não foi atingida. Estamos tomando todas as medidas cabíveis. Léo está abalada no momento, mas mesmo assim que possível se pronunciará”, diz a nota divulgada pela assessoria de Léo no Instagram.