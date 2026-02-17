Pará é foco de campanha que mobiliza estados para enfrentar a importunação sexual no Carnaval 2026

Carnaval é tempo de celebrar a vida com alegria e segurança. Com esse compromisso, e para ampliar o alcance das mensagens da campanha “Se liga ou eu ligo 180”, o Ministério das Mulheres mobilizou as secretarias estaduais de políticas para as mulheres, garantindo que a conscientização chegue também aos municípios. Ao todo, 18 estados já aderiram à campanha, inclusive o Pará, alcançando todas as regiões do país.

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, reforça que o enfrentamento à violência exige mobilização permanente e articulação com estados e municípios.

"O Carnaval é uma das maiores expressões culturais do nosso país e precisa ser também um espaço de respeito e proteção às mulheres. Não podemos naturalizar o assédio. Informação e denúncia salvam vidas, e o Ligue 180 é um instrumento fundamental nessa rede de proteção”, afirma.

A secretária nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres, Sandra Kennedy, destaca que as mulheres têm o direito de aproveitar o Carnaval com respeito e proteção e reforça que casos de importunação sexual ou qualquer outro tipo de violência devem ser denunciados.

Com foco na conscientização, a secretária orienta: “Mulher, se precisar, denuncie. Ligue 180 e, em caso de urgência, acione o 190. E vocês, homens, juntem-se a nós. Sejam aliados nessa campanha para que o Carnaval seja uma grande festa, marcada pela alegria e pelo respeito”.

Em diversos estados participantes, as secretarias e demais órgãos de políticas para as mulheres montaram pontos de apoio e tendas em áreas de grande circulação, onde foram instaladas faixas e estão sendo distribuídos folhetos, fitas, adesivos e tatuagens temporárias com as mensagens “Se liga ou eu ligo 180” e “Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Ligue 180. Em caso de urgência, ligue 190”. O Ministério das Mulheres também instalou balóes infláveis (blimps) em áreas estratégicas nas capitais, ampliando a divulgação da campanha.

Capilaridade da campanha e parcerias

A campanha “Se Liga ou eu Ligo 180” conta com ações na Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins.

Além da mobilização nos estados, a campanha tem o apoio da CAIXA, que incluiu mensagens de conscientização nos bilhetes emitidos nas casas lotéricas de todo o país, reforçando que Carnaval é festa, mas assédio é crime.

A ação também é realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a divulgação do Ligue 180 em faixas disponibilizadas em pontos estratégicos nas rodovias federais em 27 capitais durante o período de Carnaval.

Concessionárias de rodovias também integram a iniciativa , exibindo as mensagens da campanha em painéis eletrônicos, praças de pedágios e canais de comunicação com usuárias e usuários das estradas, ampliando o alcance da informação e fortalecendo a rede de proteção às mulheres.