Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Pará é foco de campanha que mobiliza estados para enfrentar a importunação sexual no Carnaval 2026

Ao todo, 18 estados já aderiram à iniciativa, levando conscientização para capitais e municípios nos principais circuitos da folia

Agência Gov
fonte

A campanha “Se Liga ou eu Ligo 180” conta com ações na Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins. (Foto: Agência Gov)

Carnaval é tempo de celebrar a vida com alegria e segurança. Com esse compromisso, e para ampliar o alcance das mensagens da campanha “Se liga ou eu ligo 180”, o Ministério das Mulheres mobilizou as secretarias estaduais de políticas para as mulheres, garantindo que a conscientização chegue também aos municípios. Ao todo, 18 estados já aderiram à campanha, inclusive o Pará, alcançando todas as regiões do país.

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, reforça que o enfrentamento à violência exige mobilização permanente e articulação com estados e municípios.

"O Carnaval é uma das maiores expressões culturais do nosso país e precisa ser também um espaço de respeito e proteção às mulheres. Não podemos naturalizar o assédio. Informação e denúncia salvam vidas, e o Ligue 180 é um instrumento fundamental nessa rede de proteção”, afirma.

A secretária nacional de Articulação Institucional, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres, Sandra Kennedy, destaca que as mulheres têm o direito de aproveitar o Carnaval com respeito e proteção e reforça que casos de importunação sexual ou qualquer outro tipo de violência devem ser denunciados.

Com foco na conscientização, a secretária orienta: “Mulher, se precisar, denuncie. Ligue 180 e, em caso de urgência, acione o 190. E vocês, homens, juntem-se a nós. Sejam aliados nessa campanha para que o Carnaval seja uma grande festa, marcada pela alegria e pelo respeito”.

Em diversos estados participantes, as secretarias e demais órgãos de políticas para as mulheres montaram pontos de apoio e tendas em áreas de grande circulação, onde foram instaladas faixas e estão sendo distribuídos folhetos, fitas, adesivos e tatuagens temporárias com as mensagens “Se liga ou eu ligo 180” e “Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Ligue 180. Em caso de urgência, ligue 190”. O Ministério das Mulheres também instalou balóes infláveis (blimps) em áreas estratégicas nas capitais, ampliando a divulgação da campanha.

Capilaridade da campanha e parcerias

A campanha “Se Liga ou eu Ligo 180” conta com ações na Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins.

Além da mobilização nos estados, a campanha tem o apoio da CAIXA, que incluiu mensagens de conscientização nos bilhetes emitidos nas casas lotéricas de todo o país, reforçando que Carnaval é festa, mas assédio é crime.

A ação também é realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a divulgação do Ligue 180 em faixas disponibilizadas em pontos estratégicos nas rodovias federais em 27 capitais durante o período de Carnaval.

Concessionárias de rodovias também integram a iniciativa , exibindo as mensagens da campanha em painéis eletrônicos, praças de pedágios e canais de comunicação com usuárias e usuários das estradas, ampliando o alcance da informação e fortalecendo a rede de proteção às mulheres.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carnaval

campanha no carnaval

importunação sexual

carnaval 2026
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

CRIME DE RACISMO

Argentina é presa após gesto racista contra funcionários de bar no Rio de Janeiro

Em janeiro deste ano, a jovem foi filmada fazendo gestos de macaco contra alguns homens no Brasil

06.02.26 17h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Adolescente de 15 anos é vítima de estupro coletivo em casa de amiga

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente relatou que foi convidada pela amiga, por meio das redes sociais, para ir até a residência dela

16.02.26 9h13

SIGILO FISCAL

Entenda a investigação sobre o vazamento de dados da Receita no STF

PF cumpre mandados em 3 estados e apura acesso indevido a sigilo fiscal

17.02.26 9h26

AGRESSÃO

Homem atropela ex-companheira com carro de luxo e a carrega no capô

Polícia apura versões apresentadas pelo casal sobre o ocorrido

17.02.26 11h02

'AQUI NÃO É CHIQUEIRO'

Prefeitura chama de 'corno' quem joga lixo na rua em campanha contra descarte irregular

Placas com frases provocativas foram instaladas em pontos críticos para conscientizar moradores sobre o descarte irregular

17.02.26 11h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda