Campanha 'Esqueça um livro e Espalhe conhecimento' incentiva a leitura e a solidariedade

Sabe aqueles livros que já foram lidos e que ficam guardados por muito tempo em estantes e armários deixando de partilhar conhecimentos? Agora eles podem ter uma função social. Uma campanha nacional convida leitores a “esquecerem” livros em lugares públicos pela cidade. A iniciativa "Esqueça um Livro e Espalhe Conhecimento", divulgada através das redes socias e aplicativo de mensagens, tem como principal objetivo incentivar a leitura e o compartilhamento de conhecimento.

A proposta da campanha é deixar um livro em qualquer lugar, seja no restaurante, no ponto de ônibus, no balcão da padaria, da farmácia, da feira ou até mesmo banco de uma praça. O exemplar “esquecido” deve conter um bilhete informando à pessoa que o achou que poderá ficar com o livro, além de um convite para que ela também participe do movimento. A ação integra a Campanha Nacional de Doação de Livros.

A mobilização nacional acontece anualmente no dia 25 de julho, em alusão ao Dia do Escritor. A ideia é inspirada no conceito de BookCrossing, criado nos Estados Unidos, no começo dos anos 2000, e combina leitura e urbanidade com vistas a gerar um efeito em cadeia em favor do acesso à leitura.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).