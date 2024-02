Campanha de Vacinação contra Dengue em crianças começa em 10 estados

A Campanha de Vacinação contra dengue em crianças começou em dez estados do Brasil, com 712 mil doses disponíveis, distribuídas para 315 munícipios. Nesta semana, municípios do estado de São Paulo, Manaus (AM), João Pessoa (PB) e Natal (RN) iniciaram a aplicação da dose do imunizante.

O início da campanha de imunização, organizado pelo Ministério da Saúde, ocorre em crianças de 10 a 11 anos. A previsão é que as demais cidades do total de 521 municípios selecionados recebam as doses até a primeira quinzena de março.

A imunização também havia começado na semana passada no Distrito Federal e em Goiás, duas das regiões com maiores índices de contaminação, e também nas capitais Campo Grande (MS), Salvador (BA), São Luís (MA) e Rio Branco (AC).

Manaus (AM) iniciou a vacinação contra a dengue na última quinta-feira (22) para crianças de 10 e 11 anos de idade, com a oferta do imunizante em 171 salas de vacina. O município recebeu o primeiro lote do Ministério da Saúde, com 65 mil doses da vacina Qdenga.

Em João Pessoa (PB), a vacinação contra a dengue em crianças e adolescentes entre 10 a 14 anos começou na última segunda-feira (19). Outros municípios da região metropolitana, como Cabedelo, Santa Rita, Bayeux, Conde também já iniciaram a vacinação

Em Natal (RN), a vacinação contra a dengue também foi iniciada na última segunda-feira (19). A vacinação acontece de forma escalonada em oito unidades de referência distribuídas nos cinco distritos sanitários da cidade.

No estado de São Paulo, a vacinação começou na última terça-feira (20), no município de Itaquaquecetuba. A aplicação também já teve início em Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Mogi das Cruzes, Santa Isabel e Suzano.