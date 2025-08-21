Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Caminhonete é retirada do Rio Tocantins 8 meses após desabamento da ponte que matou paraenses

O resgate envolveu oito mergulhadores, que utilizaram balões de reflutuação com capacidade aproximada de cinco toneladas para içar o veículo

O Liberal
fonte

Caminhonete é retirada do rio Tocantins 8 meses após desabamento da ponte Juscelino Kubitschek. (Reprodução/ redes sociais)

Oito meses após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), a primeira caminhonete foi retirada do fundo do rio Tocantins nesta quarta-feira (20). O acidente, ocorrido em 22 de dezembro de 2024, deixou 18 vítimas – entre elas o vereador paraense Ailson Gomes Carneiro e a esposa dele, Elisangela Santos das Chagas, de Novo Repartimento. Também morreram Lohanny Cidronio de Jesus, de 11 anos, os avós dela, Anízio Padilha Soares e Silvana dos Santos Rocha Soares, de Dom Eliseu, além da enfermeira Cássia Tavares e a filha dela, de apenas dois anos. Apenas o marido da enfermeira sobreviveu. Três pessoas nunca foram encontradas.

A operação foi conduzida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com apoio da Marinha do Brasil. O resgate envolveu oito mergulhadores, que utilizaram balões de reflutuação com capacidade aproximada de cinco toneladas para içar o veículo. Depois de ser levado até a margem por rebocadores, a caminhonete foi retirada da água com um guindaste.

Segundo o DNIT, ainda permanecem no fundo do rio quatro caminhões e dois veículos de porte médio. A estimativa é que a retirada de todos os veículos leve ao menos três meses, já que alguns estão soterrados ou presos nos escombros da ponte, implodida em fevereiro deste ano.

Tragédia e riscos ambientais

No momento do desabamento, duas caminhonetes, um carro, três motos e quatro caminhões passavam pela ponte. Três desses caminhões transportavam ácido sulfúrico e agrotóxicos, que continuam submersos. Um laudo da Polícia Federal, concluído em maio de 2025, identificou 1,3 mil galões no fundo do rio; apenas 29 foram retirados até então. A previsão é que a remoção completa ocorra até setembro de 2025.

O Ibama acompanha as operações para garantir que não haja danos ambientais e informou que prepara um relatório sobre as condições do local após vistorias recentes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

queda da ponte juscelino kubitschek

rio tocantins

caminhonete retirada do rio tocantins

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Hospital atualiza estado de saúde do escritor Luis Fernando Verissimo

Boletim foi divulgado nesta quinta-feira (21)

21.08.25 20h07

Advogado de Bolsonaro diz que ex-presidente 'nunca cogitou sair do Brasil'

21.08.25 12h38

Brasil

Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar descumprimento de medidas

Decisão do ministro também cita o "comprovado risco de fuga" apontado pela Polícia Federal em relatório

20.08.25 22h59

Brasil

'Teu filho babaca', diz Malafaia a Bolsonaro, citando Eduardo

Silas Malafaia enviou áudio a Bolsonaro, e peça já integra relatório da PF

20.08.25 20h10

MAIS LIDAS EM BRASIL

De novo?

Pastor é flagrado novamente com calcinha e peruca em Goiânia

Eduardo Costa foi filmado novamente no centro de Goiânia após primeiro flagrante

19.08.25 22h04

Brasil

Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar descumprimento de medidas

Decisão do ministro também cita o "comprovado risco de fuga" apontado pela Polícia Federal em relatório

20.08.25 22h59

ABANDONO

Homem é preso em Brasília após abandonar cadela em aeroporto de SC

Impedido de prosseguir viagem com o animal, ele abandonou a cadela no local e embarcou com destino a Brasília, de onde seguiria viagem para Manaus (AM)

21.08.25 8h48

INCIDENTE

Jovem é picada por escorpião em provador de loja de grife; entenda

Estudante de 20 anos foi atacada enquanto experimentava roupas em uma unidade da Zara; ela precisou ser hospitalizada e segue em observação

20.08.25 23h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda