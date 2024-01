Caminhão carregado com pedras tomba e mata duas pessoas em Goiás

Um caminhão que transportava pedras ornamentais tombou e deixou dois homens mortos, de 36 e 45 anos, ocupantes do veículo, na BR-153, município de Professor Jamil, na região sul de Goiás, por volta das 8h da última terça-feira (30). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle da direção e tombou o veículo.

O caminhão havia saído da cidade de Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal, e deveria descarregar as pedras em Itumbiara (GO).

As duas vítimas morreram na hora e foram encaminhadas ao IML.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com