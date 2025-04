Caminhão carregado com combustível tomba e provoca incêndio em SC

Um caminhão carregado com combustível tombou e provocou um incêndio de grandes proporções na tarde deste domingo, 6, na BR-101, no Morro dos Cavalos, em Palhoça, Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), diversos veículos foram incendiados e cinco pessoas sofreram queimaduras, mas não há vítimas fatais. O número exato de veículos atingidos não foi divulgado oficialmente.

Imagens de câmeras de monitoramento de tráfego mostram o exato momento do acidente. Outras, gravadas após o incêndio, mostram os veículos completamente destruídos pelo fogo. As pistas dos dois sentidos da rodovia foram interditadas pelo acidente e liberadas na manhã desta segunda-feira, 7. Há congestionamento no local.

O fogo foi controlado no próprio domingo com a ajuda de equipes do Corpo de Bombeiros. Uma empresa especializada em remoção de combustível de caminhões fez a remoção da carreta que explodiu.

Na manhã desta segunda-feira, 7, a concessionária rodoviária Arteris Litoral Sul, que monitora as condições de trânsito da BR-101/SC, divulgou que as pistas dos dois sentidos foram liberadas.

No sentido Curitiba (PR), havia fila de veículos de 12 quilômetros. No sentido Porto Alegre (RS), eram seis quilômetros de engarrafamento. "O tráfego pode demorar a ser normalizado. Dirija com cautela", diz a concessionária.

"É preocupante, mas felizmente a gente conseguiu escapar barato disso, porque era para ser uma tragédia muito maior, com vítimas fatais. Algumas pessoas se queimaram um pouco, mas não houve vítimas fatais. Tinha um ônibus que passava ao lado cheio de crianças, enfim, tem que agradecer a Deus por não ter dado uma tragédia maior", disse Jorginho Mello em vídeo publicado nos stories do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.