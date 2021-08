Caminhão bate em mureta e despenca de viaduto de 35 metros; três pessoas morreram

A queda de um caminhão de cima de um viaduto causou a morte de três pessoas na manhã deste domingo (01). O acidente aconteceu por volta das 10h em uma ponte em João Monlevade, Minas Gerais, na BR-381. As informações são do UOL.

Segundo informes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava madeira e bateu em uma mureta do viaduto, o que o fez despencar. Em menos de um ano, esse é o terceiro acidente do tipo no viaduto, localizado em trecho conhecido como "rodovia da morte".

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar as vítimas das ferragens. Três delas não resistiram e morreram ainda no local. Não há detalhes sobre os outros feridos.

Em razão do acidente, a pista foi interditada.