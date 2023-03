câmeras flagram execução de jovem à queima-roupa mesmo depois de rendido

Câmeras de vigilância capturaram imagens de um flagrante de violência policial no Espírito Santo. A vítima, um adolescente de 17 anos, foi morto por um policial militar com tiros à queima-roupa durante uma abordagem em Pedro Canário, região Norte do estado, mesmo depois de já estar rendido. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (1º). Pelas redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) disse que já determinou a tomada de providências imediatas para apuração do caso.

O comandante-geral da Polícia Militar no Espírito Santo, Coronel Douglas Caus, concedeu entrevista coletiva na tarde de hoje e informou que o jovem morto se chamava Carlos Eduardo Rebouças Barros. Ele tinha sido detido com uma arma que teria sido usada em um confronto com os policiais no quintal do imóvel que aparece no vídeo.

As imagens mostram um policial em pé na frente do jovem, que está sentado em uma calçada. Um segundo policial pula o muro e se aproxima da vítima, enquanto o outro PM caminha em direção ao carro da polícia que estava estacionado. O segundo policial fica de frente para o jovem, que se levanta com as mãos para trás.

O policial encosta no jovem, que dá três passos para trás. Nesse momento, o PM atira à queima-roupa pelo menos duas vezes, sem dar qualquer chance de defesa ao adolecente. O primeiro militar, mesmo diante da cena, não esboça nenhuma reação. O atirador se aproxima do corpo do rapaz, e um terceiro PM sai de dentro da residência. O mesmo policial que atirou arrasta o corpo do jovem para dentro do imóvel de onde saiu o colega de farda.

Os três policiais envolvidos na abordagem foram detidos e conduzidos à sede do 13º Batalhão de São Mateus, onde foi registrado o auto de prisão em flagrante, e posteriormente transferidos para o presídio militar em Vitória, onde a prisão foi notificada a um juiz auditor. O Ministério Público Militar já foi informado do ocorrido, e os policiais presos serão apresentados em uma audiência de custódia nesta quinta-feira (2), quando a prisão preventiva ou outras medidas serão decididas.