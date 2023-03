Policial Militar é filmado dando soco em jovem de 18 anos em academia de Goiás; veja o vídeo

Uma jovem de 18 anos foi agredida com um soco no rosto por um Policial Militar de 27 anos, em uma academia localizada no Setor Central, em Goiânia, Goiás. O caso aconteceu nesta terça-feira (28) e foi filmado por câmeras do estabelecimento. Nas imagens, os dois aparecem discutindo, até que a mulher empurra o homem e ele dá um soco nela. Outras pessoas tentam intervir, mas o policial parte para cima de uma delas. Veja o vídeo:

Não ficou claro o motivo da discussão. Em nota, a academia Bluefit informou que não compactua com nenhuma atitude de agressão e repudia todo e qualquer tipo de violência. "A equipe da unidade está prestando todo o suporte necessário à vítima. Além disso, o agressor não faz mais parte do quadro de alunos da academia".

Já a Polícia Militar informou que determinou a instauração de um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias que envolveram o ocorrido, bem como adotou todas as providências cabíveis.