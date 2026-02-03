Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Câmara de vereadores pode restringir presença de crianças em eventos de carnaval e LGBTQIAP+

O objetivo da Projeto de Lei (PL) é evitar que o público infantil participe de programações que “apresentem exposição de nudez ou conteúdo inapropriado"

Lívia Ximenes
fonte

O PL segue para votação no 2º turno, sem data definida até o momento (Foto: Arquivo | O Liberal)

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou um Projeto de Lei (PL) que pode restringir e, até mesmo, proibir a presença de crianças em eventos artísticos, culturais, carnavalescos e LGBTQIAP+. A decisão em 1º turno ocorreu nessa terça-feira (3) e avança para 2º turno, sem data definida por enquanto. O objetivo do PL é evitar que o público infantil participe de programações que “apresentem exposição de nudez ou conteúdo inapropriado para menores de idade”.

VEJA MAIS

image Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura são homenageados em carnaval de Olinda com bonecos gigantes
O diretor do filme “O Agente Secreto” compartilhou o registro em perfil no X (antigo Twitter) e celebrou o carinho pernambucano

image Vigia de Nazaré se consolida como o Melhor Carnaval da Amazônia em 2026
Prefeitura de Vigia de Nazaré prepara uma das maiores programações de carnaval do Estado

image Cena Bis: Amor de Carnaval marca o pré-Carnaval de Belém com edição especial
Bloco celebrou 11 anos reunindo tradição, diversidade musical e referências à cultura local no espaço NaBêra

No 1º turno, a proposta dos vereadores do Partido Liberal (PL) Pablo Almeida, Sargento Jalyson, Uner Augusto e Vile Santos recebeu 24 votos a favor, 13 contra e três abstenções. Após passar pelo 2º turno, o Projeto de Lei segue para sanção ou veto do prefeito Álvaro Damião (União Brasil). O PL prevê que produtores, organizadores e responsáveis por eventos em locais públicos ou privados devem informar ao público, “de maneira clara e ostensiva”, qual a classificação indicativa etária, além de alertar sobre a proibição de crianças.

Conforme o Projeto de Lei, caso o poder público “identifique inconsistências ou avaliações imprecisas” nas programações”, essas poderão ter a faixa etária reclassificada. Nessas situações ou em descumprimento da lei, os organizadores podem pagar até R$ 1 mil de multa e serem proibidos de realizar eventos na capital mineira. “Proteger a criança não é censurar o carnaval, é cumprir a Constituição com fortes evidências científicas”, afirmou o vereador Pablo Almeida.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carnaval

crianças no carnaval

PL quer proibir crianças no carnaval e em eventos LGBTQIAP+

lgbtqiap+
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

FÉ CATÓLICA

Papa Leão XIV cria nova diocese no Brasil; saiba onde!

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como Catedral da nova diocese.

01.02.26 20h08

Quem é Jean-Luc Brunel, o elo entre o caso Epstein e o Brasil

01.02.26 15h07

SAÚDE

Vírus Nipah: Ministério da Saúde diz que risco é baixo e que doença não ameaça o Brasil

Os sintomas iniciais mais comuns incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, vômitos e dor de garganta.

30.01.26 15h02

Hanseníase: Brasil registrou mais de 300 mil casos da doença em dez anos

30.01.26 10h48

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Vídeo: motorista é agredido em corrida após flagrar casal fazendo sexo oral no carro

O condutor registrou boletim de ocorrência contra o passageiro que solicitou a corrida

03.02.26 12h53

BRASIL

Anvisa proíbe venda de leite condensado após detectar bactéria; saiba qual a marca

A medida tem caráter preventivo e visa proteger a população até a conclusão das investigações

03.02.26 9h25

eita

Homem é flagrado recebendo sexo oral enquanto dirigia e é multado: 'comportamento de alto risco'

O caso ocorreu em Queensland, na Austrália, e o homem foi multado em aproximadamente R$3,8 mil; a multa foi aplicada porque a passageira não usava cinto de segurança

26.10.22 17h25

EDUCAÇÃO

Prouni 2026: resultado da primeira chamada é divulgado; saiba passo a passo como conferir

O Prouni oferece bolsas integrais e parciais de estudo em instituições privadas de ensino superior em todo o país

03.02.26 8h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda