Calouros são queimados com creolina durante trote universitário; veja

Cerca de 20 calouros de uma universidade sofreram queimaduras com creolina durante um trote realizando na tarde desta quarta-feira (30). Um dos alunos sofreu queimaduras de terceiro grau. As informações são do portal TN Online.

De acorddo com a Polícia Militar (PM), os alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Palotina, no Paraná, estavam realizando um “pedágio” para pedir dinheiro no centro da cidade, quando um líquido foi arremessado neles. Os calouros sofreram várias queimaduras pelo corpo.

Os estudantes disseram que os envolvidos no trote mandaram todos fecharem os olhos, se ajoelharem no chão, então o líquido foi arremessado. Os calouros informaram aos militares que não tinham o nome das pessoas envolvidas, mas que visualmente conseguiriam realizar a identificação.

A Polícia Civil informou que trabalha no caso, que vai ouvir as vítimas e identificar os responsáveis pelos ferimentos. Por meio de nota, a UFPR lamentou o ocorrido e se diz indignada com a violência durante o trote. Os envolvidos podem responder por tortura e lesão corporal de natureza grave.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)