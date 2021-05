Caixão de vítima de Covid-19 é removido com ajuda de guindaste

O caixão de uma vítima da Covid-19 foi retirado da varanda de um apartamento com a ajuda de um caminhão com guindaste, em São João do Rio do Peixe, no Sertão da Paraíba. A corporação do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência.

De acordo com o Bom Dia Paraíba, o homem foi identificado como Bruno Estrela. Ele teria sofrido uma parada cardiorrespiratória em decorrência da complicação do coronavírus no organismo. A equipe dos bombeiros informou, que tiveram dificuldades para retirar o corpo do local, porque o rapaz pesava 175 kg e a porta do apartamente era estreita, impedindo a passagem. A equipe teve que serrar a varanda do local para remover o caixão e um guincho retirou o corpo.