Cadeirante fica preso por mais de 4 horas em transporte público: ‘É muita humilhação’

O cadeirante Wagner de Souza, 47 anos, ficou preso por mais de quatro horas dentro de um ônibus do transporte coletivo de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (11), após o elevador do veículo não funcionar.

VEJA MAIS

De acordo com os passageiros, ele foi retirado do veículo por volta das 14h40, com ajuda de um mecânico da empresa responsável pela linha do transporte em que estava. Durante o incidente, o vendedor ambulante chegou a ser atendido por duas profissionais do Centro de Saúde do bairro Vila Maria. Segundo elas, ele teve aumento de pressão, que mediu 14 por 7.

Wagner pegou o ônibus às 10h20 da manhã, para fazer o trajeto diário com destino ao Centro de BH, onde trabalha. “Sempre passo por esse tipo de transtorno. Ninguém fala nada. É muita humilhação. A gente precisa trabalhar e não tem como”, desabafou.

A falta de infraestrutura causou revolta nos moradores do bairro, que chegaram a fazer uma manifestação no local.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)