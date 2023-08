O transporte público do Brasil e os impactos ambientais

Essenciais para a vida em sociedade, os meios de transporte possibilitam o deslocamento de pessoas e mercadorias entre dois pontos. Porém, os impactos de alguns desses transportes ao meio ambiente tendem a ser negativos devido ao consumo de recursos naturais como petróleo e à poluição do ar, causada por congestionamentos e acidentes de trânsito.

De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), as emissões ambientais envolvidas no transporte público são derivadas dos seguintes poluentes tóxicos: monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio (NOx) e material particulado (MP), como também do CO2, sendo esse o principal gás de efeito estufa (GEE) responsável pelo aquecimento do planeta.

Diante desse cenário, é necessário realizar a adoção de veículos elétricos, pois eles fazem parte do grupo denominado zero-emissão. Os ônibus elétricos, por exemplo, possuem um meio de geração de movimento não poluente e não emitem gases nocivos para o ambiente nem geram ruído considerável.

Melhorias

É válido destacar que a qualidade ambiental dos veículos que compõem as frotas de ônibus no Brasil vem crescendo anualmente com a introdução de melhorias na construção de motores e na fabricação de combustíveis fósseis devido às exigências da legislação brasileira, com destaque para o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), instituído em 1986.

O Proconve define os limites máximos de emissões classificando-os em programas em fases evolutivas denominadas de P1, P2, e assim por diante, estando o Brasil na fase P8.

Renovação de frota

A NTU revela que é estabelecido como premissa que todos os ônibus que serão substituídos são do tipo Euro 3 e por ônibus novos Euro 6, obrigatoriamente, por força de lei a partir de janeiro de 2023.

Sendo assim, todo o impacto dessa transformação é medido pela diferença das emissões da frota atual em comparação com a frota nova. Com essa mudança, observa-se uma redução significativa na redução de Material Particulado (83,3%), de NOx (69,8%), de HC (84,9%) e de CO (72,3%), poluentes importantes para o meio ambiente local.

Por fim, a renovação de frota reduzirá em 153 toneladas as emissões de material particulado, em 7.512 toneladas as emissões de NOx, em 221 toneladas as emissões de HC, em 1.482 toneladas as de CO e em 129.208 toneladas as de CO2.