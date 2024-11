Cachorro que 'trabalha' como funcionário de mercado conquista web: 'dorme em serviço'

Frederico, o "funcionário" canino de um mercado de bairro em Cuiabá (MT), viralizou nas redes sociais após a tutora mostrar, no X, a sua rotina de trabalho. Ela decidiu compartilhar um diálogo curioso entre a mãe e um cliente, que ficou surpreso ao encontrar Frederico descansando debaixo da banca de verduras.

Milena Carolina estava ajudando a família, proprietária do mercado, quando ouviu uma resposta inusitada da mãe. "Fui visitar meus pais e fiquei no caixa do mercado ajudando, minha mãe tava atendendo e conversando com um cliente", iniciou a jovem, que ouviu todo o diálogo.

Curioso ao ver um cachorro no local, o cliente achou que o animal havia sido abandonado em frente ao estabelecimento. "Moça, tem um cachorro dormindo ali embaixo da banca, abandonaram ele?", questionou o homem.

A mãe de Milena então revelou que o pet era de casa e fazia parte dos funcionários do mercado. "Um cachorro preto gordinho? Não, é o Frederico, ele trabalha aqui."

Ao ouvir o diálogo entre a mãe e o cliente, Milena ainda brincou com a situação no X. "Se parar pra pensar eu fui substituída pelo Frederico. Não acredito que meus pais me trocaram por um cachorro", disse.