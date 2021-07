Cabeça é encontrada decapitada; supostos rivais seriam autores do crime

Uma cabeça decapitada foi encontrada em uma praça por moradores de Jardim Santa Lúcia, em Águas Lindas (GO), na noite de sexta-feira (2). Fotos e vídeos de supostos rivais do homem morto estão circulando nas redes sociais com imagens do crime. As informações são do portal Metrópoles.

Equipes da Polícia Militar (PMGO), do Instituto Médido Legal (IML), da equipe de homicídios da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) e da perícia estiveram no local em que a cabeça foi encontrada para as investigações.

Não há informações sobre o corpo da vítima, nem de sua identidade ou da motivação para a execução.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, um vídeo mostra dois rapazes exibindo a cabeça decapitada. A dupla manda um recado para um suposto grupo rival: “Um recadinho pra vocês aí, derrama nosso sangue, seus malditos, que nós vai buscar vocês (sic). Não passa nada, daquele jeitão”.

As imagens não serão mostradas por serem de extrema violência.