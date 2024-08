Bruce Willis, irmão de John Lennon, já traballhou no Pará e será ordenado Padre

Bruce Willis, ordenado diácono em dezembro do ano passado e, em 2024, realizou uma breve experiência pastoral na Diocese de Conceição do Araguaia, no Pará. E no próximo sábado (24/08), Bruce Willis será ordenado padre na Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo.

O diácono Bruce Willis Moura de Oliveira, de 30 anos, nasceu em Colatina, no Espírito Santo. O religioso iniciou sua jornada há oito anos, passando pelo seminário onde completou os cursos de filosofia e teologia.

O nome de Bruce Willis é uma homenagem feita por seu pai ao famoso ator norte-americano que atualmente enfrenta a demência frontotemporal, uma doença neurodegenerativa que o afastou das telas e o colocou sob os cuidados de sua família. A admiração por ícones da cultura pop também se reflete em seu irmão mais novo, John Lennon, de 17 anos, cujo nome homenageia o lendário ex-Beatle.

A cerimônia de ordenação sacerdotal será presidida pelo arcebispo Dom Dario Campos e ocorrerá às 18h, na Paróquia São Pedro, em Jacaraípe, na Serra, que é a paróquia de origem do futuro sacerdote.