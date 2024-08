Diácono viraliza após abençoar motoristas e pedestres com ‘baldada de água benta'

Imagine dirigir seu veículo no dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e viajantes, e receber uma verdadeira "baldada de água de bênçãos". Foi exatamente isso que os motoristas de Eldorado, no Mato Grosso do Sul, vivenciaram, graças ao diácono Leonildo Fiumari Neto.

A tradicional bênção dos carros, realizada no dia 25 de julho na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, foi marcada por uma generosa dose de água benta. Um vídeo que registrou a interação do diácono com os fiéis rapidamente viralizou nas redes sociais.

No início do vídeo, o padre Eurico Martins aparece utilizando um ramo para aspergir água benta nos veículos. Em seguida, o diácono Leonildo, visivelmente entusiasmado, é mostrado jogando água dentro dos carros. A bênção foi tão abundante que até pedestres e motociclistas acabaram "abençoados" com a "baldada".

O vídeo, publicado pela própria paróquia, ultrapassou 1,5 milhão de visualizações, sendo amplamente compartilhado e comentado. Contudo, poucos dias depois, a Diocese determinou a retirada da publicação, proibindo a paróquia de comentar o episódio.

Antes de ser removido, os internautas aproveitaram para se divertir com a situação. "Chuva de bênçãos? Não, é um dilúvio!", escreveu um deles. Outro comentou: "Imagina chegar molhado no trabalho e ter que explicar que um diácono estava abençoando a galera com um balde?"