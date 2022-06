Briga entre usuários de drogas provoca morte na Cracolândia

Na tarde desta segunda-feira (6), um homem morreu esfaqueado entre a Avenida Duque de Caxias e a Alameda Barão de Limeira, nos Campos Elísios, no centro de São Paulo. A região é conhecida pela grande presença de dependentes químicos que ficam vagando pelo bairro desde a ação policial que os retirou da Praça Princesa Isabel. Com informações do portal Terra.

De acordo com testemunhas, os homens estariam em situação de rua e teriam passado o dia discutindo, até que um deles foi morto com golpes de faca. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) não divulgou idade e nem os nomes dos envolvidos, porém, informou que o autor do crime também se feriu e foi encaminhado para atendimento médico em um hospital da região.

Não é a primeira vez que uma morte dessa natureza ocorre na região. No dia 13 de maio, próximo à Praça Princesa Isabel, Raimundo Nonato Rodrigues Fonseca Júnior, de 32 anos, foi baleado e morto após um tumulto ocorrido na Avenida Rio Branco, na República. Ele era dependente de álcool e outras drogas e já havia sido internado em uma clínica psiquiátrica. Raimundo já teve passagens pela polícia entre 2011 e 2012 por roubo e tráfico de drogas. De acordo com a polícia, ele possuía uma pedra de crack e R$ 27.

