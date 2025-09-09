Capa Jornal Amazônia
Brasil

Brasil

Brasil tem 62 alunos por professor em faculdades privadas, aponta OCDE

Na rede pública tem uma média de dez estudantes por professor, número inferior à média da OCDE, de 15 alunos por professor.

Gabi Gutierrez
fonte

Sala de aula da UFPA (Créditos: UFPA | Alexandre de Moraes)

O Brasil lidera o ranking de países com maior número de estudantes por professor no ensino superior privado, segundo o relatório Education at a Glance (EaG) 2025, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A média brasileira é de 62 alunos por docente, enquanto a média entre os países com dados disponíveis é de 18 alunos por professor.

Ensino público tem média menor que a OCDE

No ensino superior público, o Brasil apresenta 10 alunos por professor, abaixo da média da OCDE, que é de 15. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) explica que a superlotação das turmas ocorre principalmente devido às matrículas em cursos a distância (EaD), concentradas na rede privada.

Educação a distância aumenta a proporção de alunos

O ensino superior brasileiro tem 9,9 milhões de estudantes matriculados, segundo o Censo da Educação Superior 2023. Desse total, 79,3% estão em instituições privadas, e entre os novos ingressantes, 73% optaram por cursos a distância, enquanto na rede pública, 85% escolheram cursos presenciais.

A coordenadora de Estatística Internacional Comparada do Inep, Christyne Carvalho, destaca que o novo marco regulatório da educação a distância ajudará a reduzir a superlotação.

“Isso se dá pela influência do ensino a distância, que já reverbera nas políticas brasileiras, em especial no marco da EaD, com o qual esperamos superar esses desafios”, afirmou.

Desafio do envelhecimento dos professores

O Inep também aponta o envelhecimento do corpo docente. Entre 2013 e 2023, houve aumento de 23% no número de professores com 50 anos ou mais, totalizando 33,8% dos docentes, enquanto a média da OCDE é 40,4%. Christyne Carvalho ressalta que esse fenômeno do etarismo não ocorre apenas no Brasil, mas é debatido globalmente.

Ensino superior em foco no EaG 2025

O relatório Education at a Glance 2025 apresenta dados sobre desempenho dos estudantes, taxas de matrícula e organização dos sistemas educacionais de 38 países-membros da OCDE e parceiros estratégicos como Brasil, Argentina, China, Índia e África do Sul. Neste ano, o foco principal é o ensino superior, trazendo informações relevantes para políticas educacionais.

