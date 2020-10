Brasil não terá vacinação em massa contra covid-19 em 2021, diz OMS

“Não vai ter campanha (de vacinação) em massa no ano que vem. Não vai ter vacina suficiente para vacinar todo mundo no ano que vem”, afirmou a vice-diretora da Organização Mundial da Saúde (OMS) da área de medicamentos, Mariângela Simão.

A declaração foi uma resposta a um questionamento sobre o Brasil, em entrevista à CNN, nesta terça-feira (13).

A representante da OMS explica que a orientação é para que os profissionais de saúde sejam vacinados em um primeiro momento, assim como pessoas que trabalham com idosos, indivíduos acima de 65 anos ou aqueles que tenham alguma doença associada. Essas pessoas corresponderiam a mais ou menos 20% da população.

A expectativa, ainda de acordo com Mariângela, é que duas vacinas estejam aprovadas até a metade de 2021. E que o recomendado é que elas sejam usadas para imunizar as pessoas que correm mais risco de vida. “O importante agora não é imunizar todo mundo em todos os países, mas todos que precisam em todos os países”, explicou.

Hoje, há 10 vacinas contra a covid-19 na fase 3 de estudo, que é a última antes da aprovação e do registro do imunizante, diz a vice-diretora da OMS. No entanto, nenhuma delas estará pronta até o fim de 2021.