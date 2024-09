Brasil é o país homenageado na mais importante feira de turismo da América Latina

O Brasil será o país homenageado na edição deste ano da Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT), que começa neste sábado (28.09), na Argentina. A honraria foi garantida após a articulação do ministro do Turismo, Celso Sabino.

Segundo ele, iniciativas como esta fazem parte de uma estratégia de promoção internacional que vem sendo desenvolvida pelo Ministério do Turismo, em conjunto com a Embratur, para "aumentar cada vez mais o número de turistas estrangeiros no Brasil, para que possamos atingir este ano a marca histórica de visitantes internacionais em nosso território", destacou.

Essa é a 28ª edição da FIT, que oferece um espaço de encontro para fortalecer relações profissionais e potencializar oportunidades para o setor do turismo.

Durante a feira, considerada a mais importante da América Latina, serão apresentados novos destinos brasileiros aos argentinos, principal país emissor de turistas internacionais para o Brasil, e aos países da região que estarão presentes no evento, com destaque para atrativos culturais, culinária, paisagens deslumbrantes e destinos prontos a oferecer aquilo que os turistas querem conhecer pelo país.