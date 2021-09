Brasil é o 5º país com mais ataques de hackers a empresas

Segundo um levantamento da Roland Berger, uma consultoria estratégica alemã, o Brasil é o quinto país do mundo com mais ataques de hackers contra empresas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e África do Sul.

O estudo declarou que só nos primeiros seis meses de 2021, os registros já batem o total de ocorrências de 2020. De acordo com Marcus Ayres, sócio-diretor e especialista em inovação da Roland Berger, os ataques geram um custo gigantesco às empresas e não são mais relativos apenas à segurança de dados, mas também à infraestrutura.

"A segurança digital vai muito além do TI. As empresas acordaram para a importância do tema e têm buscado dar robustez à segurança, mas ainda precisam ter essa visão multidisciplinar e entender que isso é algo contínuo", revelou ele. Apenas esse ano, os prejuízos provocados por hackers giraram em torno de US$ 6 trilhões no mundo inteiro.

Além das grandes empresas, o governo brasileiro também tem sido vítima dos cibercriminosos. Em agosto, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), do Ministério da Economia, sofreu um ataque do tipo ransomware, aquele que os criminosos solicitam resgate para liberar novamente os dados. Já recentemente, o site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também foi vítima de ataque de hackers.