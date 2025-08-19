Brasil conquista 11 medalhas no 'Oscar do Chocolate' e Pará fica de fora; veja premiados
Fabricantes nacionais se destacaram na categoria de barras de chocolate ao leite com infusão. Competição reuniu produtores da América Latina e Caribe
Fabricantes brasileiros de chocolate artesanal obtiveram uma medalha de ouro, cinco de prata e cinco de bronze no International Chocolate Awards, competição conhecida como "Oscar do chocolate". O evento ocorreu na segunda-feira (18) e reuniu produtores da América Latina e Caribe para avaliar chocolates artesanais de diversas categorias.
A marca Miroh! garantiu a única medalha de ouro brasileira com seu "Chocolate ao Leite com Café Blums", na categoria "Barras de chocolate ao leite com infusão ou aromatizante". O Brasil se destacou especialmente nesta modalidade entre os participantes latino-americanos e caribenhos.
Os vencedores brasileiros das medalhas de prata foram
- Chocolates Mendoa
- Pretiosus
- Jucolatte
- Ju Arleo Chocolates
- Chocolates Cacau do Céu
As medalhas de bronze foram conquistadas por
- Pretiosus
- Miroh! Fabricantes de Chocolate
- Chocolates Cacau do Céu
- Ju Arleo Chocolates
- Nugali
Apesar do bom desempenho brasileiro, chama atenção a ausência de chocolates paraenses entre os premiados, mesmo o Pará sendo o maior produtor de cacau do Brasil.
A cerimônia de premiação aconteceu um dia antes da divulgação oficial dos resultados. Os vencedores desta etapa regional estão automaticamente classificados para a fase mundial do International Chocolate Awards, programada para outubro de 2025, quando competirão com chocolateiros premiados da Europa, América do Norte, Ásia e África.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA