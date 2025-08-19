Brasil conquista 11 medalhas no 'Oscar do Chocolate' e Pará fica de fora; veja premiados

Fabricantes brasileiros de chocolate artesanal obtiveram uma medalha de ouro, cinco de prata e cinco de bronze no International Chocolate Awards, competição conhecida como "Oscar do chocolate". O evento ocorreu na segunda-feira (18) e reuniu produtores da América Latina e Caribe para avaliar chocolates artesanais de diversas categorias.

A marca Miroh! garantiu a única medalha de ouro brasileira com seu "Chocolate ao Leite com Café Blums", na categoria "Barras de chocolate ao leite com infusão ou aromatizante". O Brasil se destacou especialmente nesta modalidade entre os participantes latino-americanos e caribenhos.

Os vencedores brasileiros das medalhas de prata foram

Chocolates Mendoa

Pretiosus

Jucolatte

Ju Arleo Chocolates

Chocolates Cacau do Céu

As medalhas de bronze foram conquistadas por

Pretiosus

Miroh! Fabricantes de Chocolate

Chocolates Cacau do Céu

Ju Arleo Chocolates

Nugali

Apesar do bom desempenho brasileiro, chama atenção a ausência de chocolates paraenses entre os premiados, mesmo o Pará sendo o maior produtor de cacau do Brasil.

A cerimônia de premiação aconteceu um dia antes da divulgação oficial dos resultados. Os vencedores desta etapa regional estão automaticamente classificados para a fase mundial do International Chocolate Awards, programada para outubro de 2025, quando competirão com chocolateiros premiados da Europa, América do Norte, Ásia e África.